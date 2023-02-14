Kahramanmaraşta yaşanan deprem Gaziantepte de çok sayıda can kaybına neden olurken yüzlerce bina da yıkıldı. Depreme hastanede görev yaptığı esnada yakalanan hemşire Şeyma Alakuş herkesin dışarı kaçtığı anlarda hastalarının yanına koştu. Hastalarını kucaklayarak tahliye etmeye çalışan Alakuşun o görüntüleri izleyenleri duygulandırdı. Alakuş o anları ve yaşadıklarını A Haber muhabiri Mert Hacıalioğluna anlattı. Alakuş, Şu an deprem bölgesindeki ekiplerimiz canla başla çalışıyorlar. Onların yaptıklarının yanında benimkisi gerçekten hiçbir şey. Sağ olsunlar. Allah hepsinden razı olsun. Kalplerimiz gönüllerimiz onlarla. Bütün milletimizin başı sağ olsun. ifadelerini kullandı.