Alman Siyasetçi ve Yazar Christoph Hörstel, Türkiye’deki 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimleri konusunda A Habere konuştu. Hörstel, Avrupa’yı Türkiye’ye karşı hakkaniyetli davranmaya yönlendirecek olan liderin Başkan Recep Tayyip Erdoğan olduğunu söyledi. Diğer yandan Hörstel, dünyanın kritik bir süreçten geçtiği bu dönemde, Başkan Erdoğanın liderliğe devam etmesinin önemine vurgu yaptı. Hörstel, Başkan Erdoğanın iktidarındaki Türkiyenin Bağımsız politikalarına da değindi. İşte A Haber’in özel röportajı…