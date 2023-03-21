CHP tarafından fonlanan ve Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İncenin Mangır olarak tanımladığı TELE 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ canlı yayında İYİ Partiye isyan etti. Yanardağ, İYİ Partinin masadan ayrılması sonrası yaptıkları eleştiriler sonrası Akşenerin kanala reklam vermediğini söylerken Eleştirilerimizi geri çekmedik askıya aldık derken demek ki bir bildiğimiz varmış. ifadelerini kullandı. Yanardağ İYİ Parti bu tip zikzaklara ve savrulmalara son derece açık bir siyasi tutum içinde. ifadeleriyle Akşenere yüklendi. İşte detaylar...