Birçok kez bir araya gelerek görüşen fakat adaylık konusunda somut bir adım atamayan Altılı Masada, adaylık üzerinden derin tartışma yaşanıyor. Kemal Kılıçdaroğlunun adaylığına karşı çıkan Meral Akşenerin İmamoğlu-Yavaş talebi veto edilmişti. İki lider arasındaki gerilim masaya da yansıdı. Masanın ortaklarından DEVA Partisinin Genel Başkanı Ali Babacan, İYİ Partiye Siz bu işe karışmayın mesajı verdi. Babacan, Adaylıkta ismi geçen 2 belediye başkanı İYİ Parti’nin desteğiyle seçilmiştir. Ancak bu isimlerin CHP’li olduğu unutulmamalıdır. Son kararı CHP parti içinde vermelidir. diye konuşarak Kılıçdaroğlundan yana saf tuttu.