2023 seçimleri yaklaşırken altılı maada yükselen farklı sesler ve fikir ayrılıkları da siyaset gündeminde damga vuruyor. Ancak ittifak içinde her ne kadar fikir ayrılıkları olsa da liderlerin buluştuğu bazı ortak söylemler var. AK Partide bakanlık yaptığı dönemde CHPye ve Kılıçdaroğluna sert sözlerle yüklenen Babacanın bugün kullandığı cümleler dikkat çekiyor. Kılıçdaroğlu ile paralel mesajlar veren Babacanın sözleri ve tavırları da tartışmaları beraberinde getiriyor. Kılıçdaroğlu öğretmenleri, çiftçileri, memurları, öğretmenleri tehdit etmesiyle gündeme gelirken Babacanın da bu dili benimsemesi dikkat çekiyor. Özellikle son dönemde yerli ve milli adımları hedef alan Babacan SİHAlar hakkında Bu projeyi öyle bir hale getirdiler ki, bu çok kutsal dokunulmaz. Kusura bakmayın dokunacağız. ifadelerini kullandı. İşte Millet İttifakındaki tehdit dili gerçekleri...