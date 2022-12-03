Millet İttifakının içinde yer alan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlunun altılı masada yer alan tüm liderlerin seçilecek olan cumhurbaşkanının yardımcıları olarak kabinede görev alması gerektiğini söylemesi tepkiyle karşılandı. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan hukukçu ve siyasi isimler bu durumun anayasaya aykırı olduğunu belirtirken konuya ilişkin Cumhurbaşkanının halk tarafından seçildiğini, Anayasada Cumhurbaşkanı devletin başıdır. Yürütme yetkisi Cumhurbaşkanına aittir ifadeleri kullanıldı.