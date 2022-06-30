Altın almalı mı satmalı mı? Altın fiyatlarında düşüş sürer mi? Uzman ekonomist Belgin Maviş rakam verdi: Her geri çekiliş... / 30.06.22

Son dakika altın fiyatları... Piyasalar güne nasıl başladı? Borsa İstanbulda beklentiler neler? Dolar ne kadar oldu? Euro ne kadar? Altın fiyatlarında son durum ne? Gram altın kaç lira? Altın ve dolarda düşüş sürer mi? Altın almalı mı satmalı mı? Alım fırsatı için uygun seviye ne? Ekonomist Belgin Maviş, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Maviş, gram altında alım fırsatı için rakam verdi. Küresel piyasaları da değerlendiren Maviş, En büyük korku resesyon ifadelerini kullandı.