Finans Analisti İslam Memiş, A Haber canlı yayınında, altın yatırımı yapacak vatandaşlara önerilerde bulundu. Ekonomide önümüzdeki aylarda daha büyük sürprizler açıklanacağını vurgulayan Memiş, altının şu anda 998 TL olarak gösterilen fiyatının gerçekte 1013 TL olduğunu ifade etti. Memiş, Altın bozdurmaya gideceklerin ons fiyatına bakması lazım. Dolandırılmayın, tezgaha gelmeyin. Son 20 yılda yüzde 6290 kazandırdı. dedi. Peki altın düşer mi yükselir mi? İşte İslam Memişin merak edilen açıklamaları...