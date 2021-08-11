Altın fiyatlarında düşüş sürecek mi? Altın alıp satmak için uygun zaman ne? Uzman isim A Haber'de anlattı: Fiyatları baskılayabilir! Alım için güzel seviyeler... / 11.08.21

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Pandemi kurallarının gevşetilmesiyle düğünler de yapılmaya başlandı. Altın fiyatlarındaki düşüş düğün sahiplerine biraz da olsa rahat bir nefes aldırdı. Peki altın fiyatlarındaki düşüş devam eder mi? Altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın kaç TL oldu? Çeyrek altın ne kadar? Cumhuriyet altını kaç lira? Yarım altın ne kadar? Düşen fiyatlar takı satışlarını etkiledi mi? Takı fiyatları geçen haftaya oranla nasıl? Vatandaşın altın alıp satması için uygun zaman mı? Altın almalı mı satmalı mı? A Para muhabiri Burak Uzun detayları aktardı. Altın ve para piyasaları uzmanı Şirin Sarı, A Haber canlı yayınında düğünü olanlara ve altın yatırımcısına önemli tavsiyelerde bulundu.