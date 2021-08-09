Altın fiyatlarında düşüş sürecek mi? Altın almalı mı satmalı mı? Uzman isimden altın borcu ve düğünü olan vatandaşlara kritik uyarı / 09.08.21

AHaber

Son dakika ekonomi haberlerleri... Altın fiyatları haftanın ilk işlem gününe büyük kayıpla başladı. Ons altındaki düşüş gram altına da yansıdı. Peki fiyatlar daha düşer mi? Altın neden sert düştü? Fiyatları neden geriledi? Altın almalı mı satmalı mı? Alım için uygun zaman ne? Altın fiyatlarında son durum ne? Gram altın kaç TL oldu? Çeyrek altın ne kadar? Detayları A Para muhabiri Rıfat Fırat anlattı. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, A Haber canlı yayınında altın borcu olan, düğün yapacak ve altına yatırım yapmak isteyen vatandaşlara kritik uyarılarda bulundu.