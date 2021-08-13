Altındağ'da gece neler yaşandı? 76 kişinin gözaltına alındığı olayla ne yapılmak istendi? Kirli planı A Haber deşifre etti / 12.08.21

AHaber

Ankara'nın altındağ ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada bıçaklanan Emirhan Yalçın hayatını kaybetmişti. Bunu fırsat bilenler dün gece sığınmacılar üzerinden provokasyon girişimine soyundu. Provokasyon diyoruz çünkü o öfkeli kalabalığın büyük çoğunluğu mahalle sakini değildi. Gözaltına alınan 76 kişiden 38'inin suç kaydı olduğunu açıkladı. Peki o gece dükkanları, evleri taşlayanlar kimdi? İlçede tam olarak neler yaşandı? A Haber muhabiri Mehmet Sabri Uğurbaş o gecenin tanıklarıyla konuştu. İşte mülteciler üzerinden bozulmak istenen toplumsal huzura kastedenlerin başarıya ulaşamayan planının perde arkasında yaşananlar.