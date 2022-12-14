İstanbul Büyükşehir Belediyesinin İBB CHPli Başkanı Ekrem İmamoğlu, katıldığı canlı yayında, 2023 yılında yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olabileceğini açıkça ilan etti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlunun adaylığını görmezden gelen İmamoğlu, kendisine yöneltilen, İBB Başkanı olarak iyiyim, başka bir göreve talip değilim mi diyorsunuz? sorusuna, Böyle bir şey denir mi ya? Bana öyle geliyor ki bu omuzlar bütün yükleri taşır. diyerek yanıt verdi. İmamoğlunun açıklamaları 6lı masada yeni tartışmaları da beraberinde getirecek gibi...