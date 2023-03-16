Seçimlere artık az bir süre kalırken Cumhur İttifakına katılması gündeme gelen Anavatan Partisinin Genel Başkanı İbrahim Çelebi A Haber ekranlarında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Çelebi Millet İttifakından kendilerine dolaylı olarak teklif geldiğini söylerken Resmen Cumhur İttifakında değiliz ama inşallah katılacağız. ifadelerini kullandı. Millet İttifakının Türkiyeye bugünlerini mumla aratacağını söyleyen Çelebi çarpıcı bir iddiada bulundu. Çelebi İBB reklamlardan 1.5 milyon TL rant elde edip İYİ Partiyi DEVA Partisini ve HDPyi finanse ettiğini biliyoruz. ifadelerini kullandı. İşte detaylar...