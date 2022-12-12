Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiyede bir başörtüsü sorunu olduğunu öne sürüp, TBMMye kanun teklifi vereceklerini söylemişti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti döneminde sorun olmaktan çıkan başörtüsü konusunda Anayasa değişikliği teklifinde bulununca CHP lideri anında çark etmiş ve ret yanıtını vermişti. AK Parti, geride kalan gün Anayasa teklifini TBMMye sundu. CHPnin ittifak ortağı İYİ Partinin Sözcüsü Kürşad Zorlu, Anayasa değişikliği teklifine evet diyerek destek vereceklerini söyledi. Böylece 6lı masadaki krizlere bir yenisi daha eklenmiş oldu.