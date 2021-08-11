Ankara Büyükşehir Belediyesi çalışanlarından A Haber'e tehdit | Yalanları fotoğraflarla belgelendi / 10.08.21

AHaber

A Haber'e yapılan saldırılara bir yenisi daha eklendi. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin CHP'ye geçmesinin ardından BELPA A.Ş'ye devredilen buz pateni pisti 9 aydır kapalı. Pistin akıbetini kamuoyuna duyurmak için tesisde inceleme yapmak isteyen A Haber ekibi Ankara Büyükşehir Belediyesi ve BELPA A.Ş çalışanlarının saldırısına uğradı. 9 aydır kapalı vaziyette duran buz pateni pistinin devirden önceki fotoğrafları Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin pistin kir ve pas içinde olduğu iddialarını yalanlıyor.