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7/24 Dinle AHaber Ankara'da kan donduran cinayet /10.10.2021
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Ankara'da kan donduran cinayet /10.10.2021

AHaber

Ankara’da 9 yıl önce kaybolan Oğulcan Bertan Karaoğlu ile kardeşi Özgür Çağkan Barış Karaoğlu'un ölümüne ilişkin flaş birgelişme yaşandı. 2012 ve 2013'te kaybolan iki kardeşin öldürüldüğü ortaya çıktı. Şüpheliler, A.T, Fahriye G. ve İbrahim T.'nin, Oğulcan Bertan Karaoğlu ile kardeşi Özgür Çağkan Barış Karaoğlu'nu öldürerek Ayaş ilçesindeki hobi bahçesine gömdüklerini kabul etmeleri üzerine yapılan kazıda insan kemiği parçaları bulundu. İki kardeşten birinin cesedinin yakıldıktan sonra toprağa gömüldüğü, seramikle örtülerek üzerine kat kat toprak döküldüğü belirlendi. Öte yandan yapılan çalışmalarda diğer cesede ait kemikler de bulundu. Gözaltına alınan 3 şüpheliden Fahriye G.'nin öldürülen çocukların annesi olduğu ve İbrahim T. ile yasak aşk yaşadığı öne sürüldü.
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