Ankara’da Lavrov'a şoke eden soru /08.06.2022

Türkiye, Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan savaş sonrası iki ülkenin arasını yumuşatmak için elinden gelen bütün hamleleri yapıyor. Bu bağlamda kritik bir toplantı Ankara’da gerçekleşti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlunun, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile düzenlediği basın toplantısına Ukraynalı bir gazetecinin Rusya, Ukraynadan tahıldan başka ne çalıyor sorusu dünya gündemine damgasını vururdu. Soru kabul edip etmeyeceği sorulan Lavrov, Elbette, biz Ukraynada değiliz, Türkiye’deyiz, özgür bir ülkedeyiz ifadeleriyle yanıt verdi. İşte tarihi toplantı salonunun buz kestiği o dakikalar…