Başkent Ankarada etkili olan sağanak yağış nedeniyle cadde ve binaları su basarken araçlar yolda kaldı. Onlarca vatandaş ise mağdur oldu. Konuya ilişkin Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek A Haberde açıklamalarda bulundu. Gökçek, Satır Arası programına telefon bağlantısı ile yaptığı açıklamada, Ankarada mazgal temizliği yok. Ankarada ızgara ve mazgalları temizlemezseniz su baskınları yaşanır. Bunun sebebi ASKİnin görevini yapmamasıdır. dedi. Öte yandan Yavaşa tepki gösteren Gökçek, Ankaranın bu hale düşmesinin tek nedeni Mansur Yavaşın beceriksizliğidir. İşi bilmemesidir. Bakın bugün İstanbulda kendisi. Ne işin var senin İstanbulda Ankara bu haldeyken? Neymiş, Ekrem İmamoğlu Belediyeler birliği başkanı oldu, bu da başka bir birliğin başkanı olacak oraya gidiyor, başka bir derdi yok. Adamın bütün gayesi yeniden cumhurbaşkanlığına aday olmak, Ankaranın asıyla alakası yok. ifadelerini kullandı.