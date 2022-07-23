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7/24 Dinle A Haber Anlaşma buğday fiyatlarına nasıl yansıyacak? Fiyatlarda düşme oldu mu? Türk çiftçiler etkilenecek mi? / 23.07.22
Anlaşma buğday fiyatlarına nasıl yansıyacak? Fiyatlarda düşme oldu mu? Türk çiftçiler etkilenecek mi? / 23.07.22

Anlaşma buğday fiyatlarına nasıl yansıyacak? Fiyatlarda düşme oldu mu? Türk çiftçiler etkilenecek mi? / 23.07.22

A Haber

150 Bölüm | 11:59:23
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Anlaşma buğday fiyatlarına nasıl yansıyacak? Fiyatlarda düşme oldu mu? Türk çiftçiler etkilenecek mi? / 23.07.22

A Haber 02:59
02

Hani’de teröristlerin vurulma anı! ATAK helikopterleri terör inlerini ateş altına aldı / 18.07.22

A Haber 01:49
03

Vatandaş soruyor! EYT kimleri kapsıyor? Vergi borçlarına yapılandırma olur mu? / 21.07.22

A Haber 01:41
04

İstanbul Büyük Belediyesi’nin bütçesi ne kadar? İstanbul’un bütçesi nasıl kullanılıyor? / 18.07.22

A Haber 02:23
05

ABD hangi darbeleri yönetti? ABD'nin darbeler tarihi | 15 Temmuz'un arkasında ABD var mı? / 14.07.22

A Haber 02:54
06

Sağlıkta dönüşüm süreci devam ediyor! Kutsal olan hekim hasta ilişkisi bozulmamalı / 12.07.22

A Haber 02:59
07

CHP’nin 2023 Cumhurbaşkanlığı seçiminde adayı kim olacak? Masum Türker A Haber’de 3 isim verdi /05.07.2022

A Haber 05:01
08

AK Parti grubundan Kemal Kılıçdaroğlu'na çağrı! Su, halk ekmek, İETT ve İstanbulkart zamları geri çekilecek mi? / 20.07.22

A Haber 03:34
09

Tahıl koridoru nasıl çalışacak? Gemilere askeri eskort olacak mı? / 23.07.22

A Haber 03:35
10

Türk edebiyatının önemli ismi Rasim Özdeneren’i dostları A Haber’e anlattı / 23.07.22

A Haber 04:23
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