Anlaşma buğday fiyatlarına nasıl yansıyacak? Fiyatlarda düşme oldu mu? Türk çiftçiler etkilenecek mi? / 23.07.22

İstanbuldaki anlaşma meyvelerini vermeye başladı bile. Buğday fiyatları, Rusya-Ukrayna savaşının başladığı 24 Şubattaki fiyatının altına düştü. Buğday, son bir aydır Türkiyenin de gayretleriyle tahıla yönelik olumlu gelişmelerle düşüş eğilimine geçmişti. Peki tahıl koridoru anlaşması buğday fiyatlarına nasıl yansıyacak? Türkiyenin buğday stoğu ile ilgili spekülasyonlarla amaçlanan neydi? Gelişmeleri A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek’in konuğu olan İstanbul Ziraat Odası Başkanı Ömer Demir değerlendirdi.