Hac farizasını yerine getirmek üzere Suudi Arabistanda bulunan hacı adayları Arafata ulaştı. Aralarında Türklerin de bulunduğu hacı adayları dün saat 16.30dan itibaren kafileler halinde Mekkeye 25 kilometre mesafedeki Arafata hareket etti. Hacı adaylarını taşıyan araçların çoğu Arafata intikal etti. Kafile başkanları eşliğinde konaklayacakları bölgelere yönlendirilen hacı adayları, geceyi klimalı çadırlarda geçirdi. Hacı adayları Arafatta vakitlerini Kuran-ı Kerim okuyarak, namaz kılarak ve dua ederek geçiriyor. Bugün öğle ve ikindi namazlarının birleştirilerek Cem-i takdim kılınmasının ardından Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Vakfe duası yaptırdı. Akşam saatlerinde Arafattan ayrılan hacı adayları, daha sonra Müzdelifeye geçti. Burada akşam ve yatsı namazlarını yatsı vaktinde birleştirerek Cem-i tehir yapan hacı adayları, Müzdelife vakfesini yaptı. .