Arka Plan | Asgari ücret ne kadar olacak?

Banu Elin sunumuyla A Haber ekranında yayınlanan Arka Plan programında bu hafta gündemin öne çıkan konuları, alanlarında uzman konuklar tarafından yorumladı. Programda Ankarada yaşanan sel felaketindeki son durum ne? Başkan Erdoğanın katıldığı NATO Zirvesinin perde arkasında neler var? Asgari ücret ne kadar olacak? ABD Başkanı Joe Bidenın Türkiye açıklamaları samimi mi? soruları ele alındı. 30 Haziran 2022 – Perşembe günü yayınlanan programı ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.