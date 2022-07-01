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7/24 Dinle A Haber Arka Plan | Asgari ücret ne kadar olacak?
Arka Plan | Asgari ücret ne kadar olacak?

Arka Plan | Asgari ücret ne kadar olacak?

Havuz Grubu

150 Bölüm | 11:59:23
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Arka Plan | Asgari ücret ne kadar olacak?

A Haber 1:55:18
02

Mustafa Sarıgül'den muhalefete 'NATO' çağrısı /27.06.2022

A Haber 11:18
03

Vatandaş dolar sattı, şirketler aldı! İşte ortaya çıkan rakamlar / 29.06.22

A Haber 02:38
04

NATO’da yıllar içinde değişen isimler! NATO’da istikrarın ismi: Erdoğan / 30.06.22

A Haber 01:56
05

Ekrem İmamoğlu'nun algısını arşiv çürüttü! AK Parti ziyaret etmedi yalanı bu video ve paylaşımla ifşa oldu /02.07.2022

A Haber 00:37
06

Kundakçının babası A Haber'e konuştu: Biz geçimimizi ormandan sağlıyoruz, çok üzgünüm / 24.06.22

A Haber 02:18
07

Ev sahiplerinden 2 Temmuz oyunu! Ya kiraya vermiyor ya hava parası istiyor / 21.06.22

A Haber 01:39
08

Yalanın yayılma ağı nasıl çalışıyor? Yalan haberler nasıl dolaşıma sokuluyor? / 22.06.22

A Haber 02:29
09

Diyarbakır’da polis karakoluna EYP’li saldırı /05.07.2022

A Haber 02:49
10

Sebep Sonuç - Enflasyon maaşlara nasıl yansıdı?

A Haber 1:01:32
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