Arka Plan - Millet İttifakı'nda kaos mu hakim?

Hikmet Öztürk’ün sunumuyla A Haberde ekranlara gelen ‘Arka Plan’ın bu haftaki konukları; Siyasetçi-Yazar Mehmet Metiner, İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Yalçın Yılmaz, AK Parti Antalya Milletvekili-eski Emniyet Genel Müdürü Kemal Çelik ve Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan’dı. Programda Türkiye ve dünya gündemine damga vuran konular enine boyuna masaya yatırıldı. S-400ler İncirlikte iddiası ve Millet İttifakında kaos mu hakim? konuları konuklar tarafından yorumlandı. “Arka Plan’ın 04 Kasım 2021 tarihli yayını ahaber.com.tr’den izleyebilirsiniz…