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7/24 Dinle A Haber Arka Plan - Rus ordusu Kiev'i çevreledi mi?
Arka Plan - Rus ordusu Kiev'i çevreledi mi?

Arka Plan - Rus ordusu Kiev'i çevreledi mi?

Havuz Grubu

150 Bölüm | 11:15:25
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Arka Plan - Rus ordusu Kiev'i çevreledi mi?

A Haber 58:22
02

Tarihi zirveden hangi sonuç çıktı? Barış için yol açıldı mı? / 10.03.22

A Haber 03:19
03

Seçim barajı için yüzde 7 teklifi ne anlama geliyor? Meclis'te grup şartı kalktı mı? / 14.03.22

A Haber 03:57
04

Altın sistemi nasıl işleyecek? Altın sistemi daha mı kazançlı? Vatandaşlar nasıl girecek? / 16.03.22

A Haber 02:01
05

TURKOVAC’ın mucidi A Haber’e konuştu: Üretimi önemli bir model / 12.03.22

A Haber 01:15
06

Ortaylı’dan Rusya-Ukrayna açıklaması /05.03.2022

A Haber 06:29
07

Akşener’in gerçek yüzünü anlattı /05.01.2022

A Haber 01:26
08

Vladimir Putin öncesi Rusya nasıldı? /14.03.2022

A Haber 04:15
09

Rusya - Ukrayna savaşı nasıl sonuçlanacak? /08.03.2022

A Haber 11:30
10

Rusya - Ukrayna savaşında çarpıcı iddia! Masa ısınıyor: 15 maddelik barış planı iddiası / 17.03.22

A Haber 04:37
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