Yüzyılın felaketi olarak nitelendirilen merkez üssü Kahramanmaraş Pazarcık olan 7.7 ve 7,6’lık 2 büyük deprem sonrası artçı sarsıntılar sürüyor. Deprem bölgesinde devam eden artçı sarsıntılar vatandaşları korkutuyor. 2 yıkıcı depremin ardından bölgede yaklaşık 2 bin artçı sarsıntı oldu. A Haber Muhabiri Mehmet Karataş ve kameraman Özkan Şafak, Adıyamanda depreme yakalandı. Kameraman Şafak, artçı sarsıntı esnasında yere düştü. O sırada arama-kurtarma çalışması yapan ekipler de bölgeden hızla uzaklaştılar. İşte yaşanan panik anı...