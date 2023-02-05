Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Aydın’da gençlerle önemli bir buluşma gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan burada Türkiye, dünya gündemi ve 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleri için dair flaş mesajlar verdi. İttifak olarak gümbür gümbür 14 Mayıs’a yürüyoruz. diyen Başkan Erdoğan, Bay bay Kemal teröristlerle omuz omuza Ankaradan İstanbula yürüdü. 14 Mayısta bunlara demokrasi dersi vereceğiz şeklinde konuştu. Diğer yandan “Artık bu oyunu bozalım” çağrısı yapan Başkan Erdoğan, “Bu CHP’den ülkeye ve insanına fayda olmaz! Yanındakilerin hiç olmaz.” dedi. Her seçimde olduğu gibi bu seçimde daha fazla ortaya çıkan kara propagandalara sert çıkan Başkan Erdoğan, “Avrupasından Amerikasına küresel güçler 14 Mayıs seçimlerini etkilemek için yoğun çaba harcıyor. Şahsım aleyhine yürütülen alçakça kampanyalar bunun için cümlesini kullandı. ‘Terör saldırısı’ bahanesiyle konsolosluk kapatan 9 ülkeye uyarıda da bulunan Başkan Erdoğan, “Gereken ültimatom verildi. Hesabını ağır öderler! Kabine’de gerekli kararları alacağız.” yanıtını verdi.