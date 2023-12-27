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Asgari ücret kime nasıl yansıyacak? /27.12.2023

Asgari ücret kime nasıl yansıyacak? /27.12.2023

A Haber

150 Bölüm | 16:35:02
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01

Asgari ücret kime nasıl yansıyacak? /27.12.2023

A Haber 13:31
02

Çalışan emekliye 5 bin TL yasalaştı /27.12.2023

A Haber 02:30
03

A Haber ekibi El-fara Kampı'nı görüntüledi /26.12.2023

A Haber 03:36
04

MİT'ten PKK'ya şok operasyon: 50 hedef... /26.12.2023

A Haber 18:51
05

Şehitlerimize Hakkari'de tören /25.12.2023

A Haber 01:52
06

Hamas’ın direniş stratejisi hangi aşamada?

A Haber 2:23:32
07

Akşener-İmamoğlu-Yavaş üçgeninde seçimin ardından neler yaşandı?

A Haber 2:27:28
08

Kızıldeniz’de trilyon dolarlık kapışma mı?

A Haber 2:21:44
09

Son 30 yılın en büyük zammı mı geliyor?

A Haber 2:29:00
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