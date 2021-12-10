Asgari ücret ve memur maaşı açıklaması: İnsanımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz / 09.12.21

Son dakika haberi... Tahir Güveni katleden terörist HDP Milletvekili Hüseyin Kaçmazın evinde yakalandı. CHP, HDPye sahip çıkmaya devam edecek mi? TÜİK baskının ardından ASELSAN satılıyor yalanına sarılan CHP, terör örgütü PKKyı neden kınamıyor? Perde arkasında ne var? Stokçulara karşı nasıl önlem alınacak? Asgari ücret ve memur maaşlarının artırılmasında son gelişmeler neler? AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Avukat Ali Özkaya, A Haberde Erkan Tan ile Sabah Ajansı programında gündemin öne çıkan başlıklarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.