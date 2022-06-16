Asgari ücrete ne kadar zam olacak? /16.06.2022

Asgari ücrete zam olacak mı? Bu sorunun yanıt bulması için kritik bir görüşme gerçekleşti. Başkan Erdoğan, AK Parti Genel Merkezinde Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalayı kabul etti. Başkan Erdoğan son dönemde yaptığı açıklamada vatandaşın alım gücünün yükseltilmesine dikkat çekmişti ve temmuz ayını işaret etmişti. Görüşme sonrası Ergün Atalay, önemli açıklamalarda bulundu ve Güzel bir görüşme oldu. Kamuoyunun bildiklerini Adan Zye anlatma imkanı bulduk. Cumhurbaşkanımız da bunlarla ilgili arkadaşlarımız çalışma yapıyor, önümüzdeki günlerde ilgili çalışmayı da kamuoyuyla paylaşacaklarını söyledi ifadelerine yer verdi.