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7/24 Dinle A Haber Asgari ücrette 6 bin 116 TL beklentisi /24.06.2022
Asgari ücrette 6 bin 116 TL beklentisi /24.06.2022

Asgari ücrette 6 bin 116 TL beklentisi /24.06.2022

A Haber

150 Bölüm | 11:59:23
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01

Asgari ücrette 6 bin 116 TL beklentisi /24.06.2022

A Haber 08:32
02

Hindistan'da İslamofobi artıyor! Müslümanlara şiddet uygulanıyor, evleri yakılıp yıkılıyor / 17.06.22

A Haber 02:35
03

Ev sahiplerinden 2 Temmuz oyunu! Ya kiraya vermiyor ya hava parası istiyor / 21.06.22

A Haber 01:39
04

6'lı masa neden adayını açıklamıyor? Kılıçdaroğlu aday olur mu? / 20.06.22

A Haber 03:16
05

Yalanın yayılma ağı nasıl çalışıyor? Yalan haberler nasıl dolaşıma sokuluyor? / 22.06.22

A Haber 02:29
06

Üsküdar’da zabıtalar arasında gerginlik! İBB zabıtaları Üsküdar Belediyesi zabıtalarına saldırdı / 15.06.22

A Haber 01:51
07

Atina'yı kimler sahaya sürüyor? 'Batı Ukrayna gibi Yunanistan'ı yem ediyor / 12.06.22

A Haber 01:19
08

Dolar euro ve altın neden düşüyor? /24.06.2022

A Haber 06:24
09

Arka Plan - Marmaris'teki yangında son durum ne?

A Haber 2:25:37
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