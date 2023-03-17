CHP yandaşı gazeteci Can Ataklı, cumhurbaşkanı adaylığı konusunda Kemal Kılıçdaroğluna destek vermemesi nedeniyle Muharrem İnceye zehir zemberek sözlerle yüklendi. Bu Muharremden bir cacık olmaz diyen Ataklı, Bir gün söylediğini ertesi gün yalanlayan, hırs dolu, nereden ne kaynak aldığını bilemediğimiz bir adam. ifadelerini kullandı. Ataklının dışında geride kalan gün de İsmail Saymaz, Fatih Portakal ve Nevşin Mengü gibi gibi CHP’ye yakınlığıyla bilinen sözde demokratik gazeteciler de İnceyi hedef tahtasına koymuştu.