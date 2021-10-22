Avrupa'da enflasyon son 13 yılın zirvesinde! Konteyner krizinde önemli detay: Türkiye için büyük fırsat / 21.10.21

AHaber

A Para Yayın Koordinatörü Özlem Doğaner, A Haber ekranlarında global ekonomiyi değerlendirdi. Dünya genelindeki yüksek enflasyona dikkat çeken Doğaner, Avrupa’nın son 13 yıldaki en yüksek enflasyon oranıyla karşı karşıya olduğunu belirtirken, Batılı ülkelerin enflasyon sepetini nasıl hesapladıklarını anlattı. Faiz tartışmalarıyla da ilgili değerlendirmelerde bulunan Doğaner, Çin’deki konteyner sorununun altını çizerek, Türkiye için çok büyük bir fırsatın olduğunu kaydetti. İşte detaylar…