A Haber’de yayınlanan Memleket Meselesi’nin 11 Mayıs 2024 tarihli yayınında gündemde yer alan gelişmeler ele alındı. Programda, “CHPde şuan neler konuşuluyor?, CHPdeki Erdoğan-Özel görüşmesinin kodları, Erdoğan-Özel görüşmesi: Neler konuşuldu? Avrupada faşizmin yeniden doğuşu mu?, Avrupada seçim: Kazanan-kaybeden kim?, Irkçılar kazandı: Savaşın habercisi mi? Avrupa sağ salim mi?, Hitler-Mussolini Dönemine dönüş mü? İddialar bitmiyor: FETÖde neler oluyor? FETÖnün ABDdeki faaliyetinin kodları, FETÖ içinde istihbari güç kimde?” sorularına yanıt arandı.