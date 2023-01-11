Avrupada pandemi döneminde büyük darbe alan sağlık sistemi toparlanamadı. Avusturyada hastalar ücretsiz doktor muayenesi için sabah saat 5te sıraya girmeye başladı. Öte yandan Kovid-19un etkisini yitirmeye başladığı Avrupada grip ve türevi solunum yolu rahatsızlıklarındaki ciddi artış hayatı olumsuz etkiliyor. Birçok ülkede özellikle antibiyotik gibi ilaçların temin edilmesinde güçlükler yaşanıyor. İtalyada da hastalar ve eczacılar, bazı ilaçların bulunamayışından şikayetçi. Almanya’da ve İtalya’daki yaşanan sağlık krizinin detaylarını A Haber ekiplerinin Fatih Yılmaz ve Dündar Keşaplı ekrana taşıdı.