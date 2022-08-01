Avrupa’daki havalimanlarında kaos /01.08.2022

SON DAKİKA DÜNYA HABERİ! Avrupada yaşanan havalimanı krizine çözüm bulunamıyor. Hem koronavirüs KOVİD-19 pandemisinin ekonomiye vurduğu darbe, hem de Ukrayna - Rusya savaşının tetiklediği büyük kriz Avrupada havayolu şirketlerine büyük zarara soktu. Bu sebeple yüzbinlerce uçuş iptal oldu, on binlerce kişi havalimanlarında mahsur kaldı ve mağdur oldu. Son günlere damga vuran krizi derinden yaşayan iki Avrupa ülkesi ise Almanya ve Hollanda olarak başı çekiyor. Bu kervana son olarak İngilterede katıldı. Almanyadan gelen habere göre çalışanlar grev kararı aldı. A Haber muhabiri Fatih Özyar, krizi derinden yaşayan Almanya ve Hollandadaki havalimanlarını mercek altına aldı. İşte Avrupadan yansıyan yorgunluk, perişanlık, pişmanlık görüntüleri…