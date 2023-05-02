Kurulum çalışmalarına Ocak 2020de başlanan Avrupanın en büyük, dünyanın sayılı büyüklükteki güneş santrallerinden biri olan Konya GES Başkan Erdoğanın katılacağı törenle birlikte hizmete alınacak. 20 milyon metrekarede kurulan tesis Türkiyede yıllık 2 milyon kişinin elektriğini karşılayacak. Konuya ilişkin A Haber ekranlarında açıklamalarda bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez tesisin 2 bin futbol sahası büyüklüğünde olduğunu ifade etti. Bakan Dönmez ayrıca Başkan Erdoğanın yapacağı konuşmada Türkiye tarihinin bugüne kadarki en büyük keşfin müjdesini vereceğini de duyurdu. Kalyon Enerjinin sahip olduğu 1350 megavat gücündeki Karapınar Güneş Enerjisi Santraline yönelik A Habere konuşan Kalyon Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Kalyoncu ise Avrupanın en büyük güneş enerji santralini tamamlamanın gururu içerisindeyiz. ifadelerini kullanarak bu alandaki yatırımların süreceğini ifade etti. İşte detaylar...