Dağlık Karabağ Zaferinin ikinci yıl dönümü yaklaşırken Azerbaycan ve Ermemistan arasında bir çatışma patlak verdi. Ermenistanın provokasyonu sonucu dün akşam saatlerinde Daşkesen, Kelbecer ve Laçın istikametlerinde yoğun çatışmalar yaşandı. Azerbaycandan konuya ilişkin yapılan açıklamada; Bölgedeki tek saldırgan ve işgalci devlet Ermenistan Cumhuriyetidir denilerek Azerbaycanın Karabağ bölgesinde Ermenistan Silahlı Kuvvetlerinin askeri personel ve teçhizatının varlığının halen devam ettiği ifade edildi. Öte yandan Bakan Çavuşoğlundan Ermenistana uyarı geldi. Ermenistan’ın amacı ne? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Azerbaycan Gence Milletvekili Nagif Hamzayev değerlendirdi.