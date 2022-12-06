DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, katıldığı canlı yayında, 6lı masanın aday belirleme sürecine ilişkin çarpıcı ifadeler kullandı. Sürecin beyaz duman ile neticeleneciğini söyleyen Babacan, En sonunda o 6lı masada bir beyaz duman tütecek. Beyaz duman tüttüğünde de diyeceğiz ki hayırlı olsun dedi. Beyaz Duman kavramı, Vatikandaki Papa seçimlerinde belirleyici bir unsur olarak biliniyor. Babacanın dile getirdiği ilginç benzetme, Aday mı seçiyorsunuz Papa mı seçiyorsunuz? yorumlarını da beraberinde getirdi.