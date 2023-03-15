Kemal Kılıçdaroğlunun adaylığı sonrası HDP ile gizli ittifakı açığa çıkaran 6lı koalisyonun ortaklarından DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, katıldığı canlı yayında ortaklarını aklama telaşına girdi. Terör örgütü PKKnın siyasi kolu HDPnin terör ile arasına mesafe koyduğunu öne süren Babacan, Herhangi bir siyasi parti terörden yana olamaz, terör kırmızı çizgimizdir. ifadelerini kullandı. HDP vekili Sezai Temelli geride kalan gün Almanyada yaptığı açıklamada teröristbaşı Abdullah Öcalana özgürlük istemiş ve muhalefetle Başkan Recep Tayyip Erdoğanı devireceklerini öne sürmüştü. Babacanın bu açıklamaları görmezden gelen sözleri tepkilere neden oldu.