Millet İttifakında yaşanan adaylık tartışmaları sürerken ittifakta şimdi de Ali Babacan krizi gündeme geldi. Babacanın son dönemde HDPye yönelik söylemleri teröristleri dahi sevindirirken, şimdi de Türkiyenin yeni milli gururları ve teröristlerin korkulu rüyası SİHAları hedef aldı. SİHAlara yönelik seçimler sonrası iktidara gelmeleri durumunda yerli savunma sanayiine müdahale edeceklerini söyleyen Babacana tepki yağdı. Son olarak konuya ilişkin açıklama yapan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ Babacanın sözlerini FETÖ ile bağdaştırdı. Özdağ Babacanın İHA ve SİHAları tartışmaya açması, milli harp sanayine karşı FETÖnün sabotajlarını akla getiriyor” ifadelerini kullandı.