Gaziantepteki temel atma töreninde konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, hizmeti karalayarak bir yere varmak isteyenlere fırsat verilmemesi gerektiğini belirterek, Çok koalisyonlar kuruldu, kısa sürede dağıldı. Türkiyenin bu acılı günlerinde, Türkiyenin ateşle sarıldığı bir dönemde koalisyonlarla ülke yönetilemez. Onun için başlatılmış büyük reformu devam ettirmek lazım. Bu reform Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemidir. dedi. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ise Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilen vatandaşlarla aynı acıyı Türkiyenin dört bir yanındaki 85 milyonun hissettiğini bildirdi. Erbakan, deprem bölgesinde yapılan çalışmalar ve hizmetlerden dolayı Başkan Recep Tayyip Erdoğana teşekkür etti.