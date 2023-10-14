MHP lideri Devlet Bahçeli, “Gazze Mazlumlar inim inim inliyor dünya İsrail’i destekliyor” dedi. Bahçeli ayrıca Başkan Erdoğanın Gazze için yürüttüğü diplomasiyi desteklerini ifade ederek, “Cumhurbaşkanımızın diplomatik faaliyetlerini tartışmasız desteklediğimizi buradan ilan ediyorum. Türkiye, Erdoğan yalnız değildir. Küresel güçlerin ortadan kaldırılması için dünya da da önemli bir uyanış başlamış olacaktır. cümlesini kullandı. ABD’yi de İsrail’e verdiği destekten dolayı uyaran Bahçeli, İsrailin aklını başına alması lazım. ABDdeki dayılarına güvenmemesi lazım. Sorun ABD ile İsrail arasındadır. Sorunu çözerse onlar çözecek. mesajını verdi.