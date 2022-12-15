MHP Lideri Devlet Bahçeli, İstanbul Anadolu 7.Asliye Ceza Mahkemesi’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında dün vermiş olduğu karar siyasi ortamı sadece hareketlendirmekle kalmamış, abuk sabuk pek çok tartışmayı da körüklemiş, böylelikle fırsatçılara gün doğmuştur. dedi. Bahçeli yaşananları ise Mahkeme kararının hitamında, senaryosu önceden yazılmış filmin Saraçhane’de gösterime sokulması da kategorik bir operasyondur. ifadeleriyle açıkladı. Öte yandan 2023 Cumhurbaşkanlığı için aday konusunda kaos yaşayan 6lı masaya çağrıda bulunan MHP lideri, Saraçhanede toplanan veya altılı masaya gönül veren insanlarımızın beklentisi Cumhurbaşkanı adayının bugün ilan edilmesidir. mesajını verdi. Akşener ve Kılıçdaroğlu çekişmesine de dikkat çeken Bahçeli, Nitekim operasyonun hedefi CHP Genel Başkanıdır. Kılıçdaroğlunun adaylığına soğuk ve şaşı bakanların Saraçhane tantanasına can havliyle sarılması, İP Başkanıyla İmamoğlunun sevinç içinde kucaklaşmaları, bu şarkı burada bitmeyecek nakaratları tam bir düzenbazlıktır. sözleriyle özetledi.