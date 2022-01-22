Bahçeli'den Kabaş'a sert tepki /22.01.2022

TELE 1 ekranlarında Başkan Erdoğanı ağza alınmayacak skandal ifadelerle hedef alan ve mahkemece tutuklanan sözde gazeteci Sedef Kabaşı Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli sert sözlerle topa tuttu. Bilhassa bu sözde gazetecinin kelepçe takılmamasına rağmen, takılmış gibi imaj uyandırma gayretkeşliği zelil bir oyun, zillet bir tiyatrodur. ifadelerine yer veren Bahçeli, Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan çirkin saldırıyı, husumetle pekişmiş anti demokratik ve faşizan sözleri kınıyorum. Bu konuyu cepheleşme malzemesi yapmak için sıraya giren çevrelerin hesap hatası yapmaktan ve yanlışa ortak olmaktan kaçınmalarını hassaten tavsiye ediyorum. dedi.