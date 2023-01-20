MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 2023 seçimlerine dair yaptığı açıklamada, “14 Mayıs 2023’ü temel aldığımızda seçimlere 114 gün kalmıştır. Demokrasi tarihimizin kaderini etkileyecek, ülkemizin önümüzdeki yıllara havi yol haritasını çizecek, Cumhuriyet’in yeni yüzyılını tahkim edecek en kritik seçimlerde büyük Türk milleti iradesini gösterecektir.” dedi. Seçimlerde Zillet İttifakı’nın Cumhur İttifakı karşısında tutunamayacağını vurgulayan MHP lideri Bahçeli, “Cumhur İttifakına verilen her oy Türk ve Türkiye Yüzyılına destek, zalimlere tepki, teröristlere ceza, huzura davet, bereket ve güvenliğe çağrıdır. Nihayetinde ve nitekim 2023 seçimlerinde kullanacağımız ana sloganla sesleniyorum: Aziz milletim sıra sende” sözleriyle cümlelerini noktaladı. İşte Bahçelinin seçimlerle ilgili verdiği flaş mesajlar...