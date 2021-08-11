Bakan Adil Karaismailoğlu'ndan Sinop-Kastamonu ve Bartın'daki sel felaketi ile ilgili son dakika açıklaması /11.08.2021

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. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Sinop’un Ayancık ilçesindeki sel olayına ilişkin bölgedeki incelemelerinin ardından açıklamalarda bulundu. Karaismailoğlu, "Afetin izlerini kaldıracağız, can siper hane çalışıyoruz." dedi. Bakan Karaismailoğlu, "Kastamonu ve Bartın’da da sıkıntılı bir süreç var. Diğer ekiplerimiz de oralarda. Kastamonu tarafında köprülerde baya bir tahribat var." ifadelerine yer verdi.