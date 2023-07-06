Türkiye, Finlandiya, İsveç ve NATO heyetlerinin yer aldığı üçlü mutabakat uyarınca tesis edilen Daimi Ortak Mekanizmanın beşinci toplantısı NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenbergin ev sahipliğinde bugün yapıldı. Toplantıya dair Dışişleri Bakanı Hakan Fidan açıklama yaptı. Fidan, İsveçin NATO için ilerleme sağlayıp sağlamadığını gözden geçirdik. dedi. Bakan Fidan ayrıca, NATOya katılma arzusundaki ülkelerin terörizmle mücadele konusunda sağlam tavır sergilemeleri şarttır mesajını verdi. Fidan, İsveçte terör örgütlerinin faaliyetlerinin devam ettiğine dikkati çekerek, Mevzuat değişikliğinin Türkiye için bir manası kalmıyor. ifadelerini kullandı.