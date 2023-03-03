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Bakan Kurum örnek planı gösterdi /03.03.2023

Bakan Kurum örnek planı gösterdi /03.03.2023

A Haber

150 Bölüm | 16:35:02
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01

Bakan Kurum örnek planı gösterdi /03.03.2023

A Haber 26:48
02

"6’lı koalisyon tarih oluyor" /03.03.2023

A Haber 12:15
03

Afetle mücadele için Türkiye Ulusal Risk Kalkanı modeli! Şehirler depreme karşı daha dirençli hale getirilecek / 02.03.23

A Haber 03:56
04

Devlet 1 yılda yeni konutlar inşa etti! 2011 Van depreminin yaraları 1 yıl içinde sarıldı / 02.03.23

A Haber 02:14
05

Kemalci medyadan İYİ Parti'ye sert tepki: "Hayal görüyorsunuz" / 02.03.23

A Haber 03:51
06

Kılıçdaroğlu İYİ Parti'nin ayrılık sinyali sonrası harekete geçti: Sol blok ve HDP ile görüşecek / 02.03.23

A Haber 02:54
07

Memleket Meselesi - 6'lı koalisyon dağılıyor mu? 02.03.2023

A Haber 2:47:35
08

EYT Resmi Gazete'de /03.03.2023

A Haber 01:28
09

İYİ Parti'de olağanüstü topantı /03.03.2023

A Haber 04:16
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