A Habere konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Stockholmde tarihi belediye binası önünde toplanan bir grup terör örgütü YPG/PKK destekçisinin, Başkan Recep Tayyip Erdoğana benzetilen bir kuklayı, binanın önündeki direğe asmasına tepki gösterdi. Çavuşoğlu, Bu PKK-YPG yandaşları başından beri Stockholmde Cumhurbaşkanını ve Türkiyeyi hedef alan terör propagandasına devam ediyor. Buna müsaade edilmesi kabul edilemez. Ve bunu da lanetliyoruz. İsveç terör propagandasına izin vermemeli. PKK, İsveçin NATO üyeliğine mayın döşüyor, engelliyor dedi.