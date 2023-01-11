İçişleri Bakanı Süleyman Soylu katıldığı televizyon programında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu Gabar Dağındaki 7 teröristin 4ü bugün etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Ayrıca PKKya katılım rakamlarını da değerlendiren Bakan Soylu Bu yıl PKKya katılan 57 kişi. 5558den geliyoruz biz bu rakama. ifadelerini kullandı. Bakan Soylu İstiklal Caddesinde saldırıyı planlayan Bilal Hassanın kaçışına yardım eden kişi yakalandığını duyurdu. Soylu ayrıca polislere yönelik yeni müjdeler verirken alınan kararların 7 Ocaktan itibaren başlatıldığını paylaştı. Bakan Soylu İBBde çalışan terör iltisaklı kişilere yönelik İBBde dağda ölen teröristlerin yakınlarının çalıştırıldığını tespit ettik. dedi. İşte detaylar...