İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bursada, 20 Nisanda infaz koruma memurlarını taşıyan servis aracına EYP ile saldıran MLKPli teröristlerin yakalandığını duyurdu. Bakan paylaşımında, Şehidimiz Cengiz Yiğit’in kanı yerde kalmadı. Peruk da taksanız, sahte kimlik de çıkarsanız, kaçamazsınız, Türk Polisi Yakalar dedi. Teröristlerin 1 yıl boyunca aynı evde kaldığı, çevrelerine de kardeş ve dini bütün insan görüntüsü verdikleri ortaya çıktı. Operasyonla bağlantılı Balıkesirde düzenlenen diğer baskında ise, teröristlere ait çok sayıda EYP düzeneği bulundu.